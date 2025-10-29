NOS: явка на парламентских выборах в Нидерландах составила 76,3%

ГААГА, 30 октября. /ТАСС/. Итоговая явка на парламентских выборах в Нидерландах составила 76,3%. Об этом сообщает телеканал NOS.

По его данным, этот показатель ниже, чем на предыдущих выборах в 2023 году. Тогда на избирательные участки пришли 77,75% нидерландцев.

Досрочные выборы нового состава Второй палаты Генеральных штатов (нижней палаты парламента) прошли в Нидерландах 29 октября. Согласно конституции королевства, голосование длилось один день. Двери более 9 тыс. избирательных участков открылись в 07:30 по местному времени (09:30 мск), голосование продлилось до 21:00 (23:00 мск). За рубежом, как отмечают нидерландские СМИ, для участия в голосовании зарегистрировались порядка 135 тыс. подданных - это рекордное число, которое на четверть превышает показатель предыдущих парламентских выборов 2023 года.

По данным первого экзитпола, первое место на выборах занимает проевропейское движение "Демократы-66" с 27 местами, за ними с минимальным отрывом следуют крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса (25 мест) и праволиберальная Народная партия за свободу и демократию (23 мандата). Официальные результаты голосования объявят, согласно существующей практике, сегодня.