Sham TV: беспилотники атаковали жилые кварталы Эс-Сувейда на юге Сирии

Данных о погибших и пострадавших среди мирных граждан не приводится

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 30 октября. /ТАСС/. Отряды арабских племен, поддерживаемые войсками переходного правительства в Дамаске, обстреливают юго-западные районы населенного друзами города Эс-Сувейда на юге Сирии.

Как сообщил телеканал Sham TV, ополченцы ведут огонь из минометных установок и применяют беспилотники для атак на жилые кварталы. Данных о погибших и пострадавших среди мирных граждан не приводится.

Силы самообороны горцев-друзов 21 и 28 октября дважды отражали налеты на Эс-Сувейду и сбили несколько дронов, запущенных арабскими ополченцами. 17 октября интенсивные перестрелки были зафиксированы на линии соприкосновения в населенных пунктах Ура и Хирбет-Самар.

Власти в Дамаске предупредили старейшин друзской общины о необходимости строгого соблюдения режима прекращения огня, который был установлен 19 июля после столкновений на территории провинции.

Конфликт между арабскими ополченцами и горцами-друзами, проживающими в Эс-Сувейде, вспыхнул в середине июля. По данным газеты Asharq al Awsat, жертвами столкновений стали свыше 1,6 тыс. человек, военные действия привели к перебоям в водо- и электроснабжении южных районов, а также к нехватке продовольствия, медикаментов и топлива в городах.