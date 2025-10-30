США уничтожили очередной катер, якобы перевозивший наркотики в Тихом океане

Во время атаки были убиты четыре члена экипажа

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Соединенных Штатов уничтожили очередной катер, якобы использовавшийся для перевозки наркотиков в Тихом океане. Об этом сообщил военный министр США Пит Хегсет в X.

По его словам, удар по катеру, который, "по данным разведки [США], использовался для контрабанды наркотиков", был нанесен в восточной части Тихого океана. В результате были уничтожены четыре члена экипажа.

Как сообщила в августе газета The New York Times, президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные подразделения ВС США. Затем Вашингтон начал нанесение ударов с воздуха по катерам, на которых, по данным американского правительства, транспортировались наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана.