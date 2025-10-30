Журналист Халали: главный фейк о России в США состоит в том, что она агрессор

Независимый американский журналист отметил, что в Соединенных Штатах также распространен миф о том, что Россия слаба и не имеет базовых ресурсов не только для ведения войны, но и просто для нормальной жизни

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. США со времен Советского Союза с помощью дезинформации и исторического ревизионизма активно формируют образ России как страны-агрессора, которая якобы хочет захватить другие страны, сказал в интервью ТАСС независимый американский журналист, правозащитник и член Компартии США Кристофер Хелали.

"Главная фейковая новость о Российской Федерации в США - это утверждение, что Россия - государство-агрессор и стремится к военному завоеванию, например, Европы. Это масштабный нарратив, его наследие восходит к советским временам, к железному занавесу, ко всему нарративу, который развивался после Второй мировой войны", - сказал он журналистам ТАСС на форуме "Диалог о фейках 3.0".

Такую повестку Вашингтон удивительным образом сочетает с другой, не менее откровенной ложью о том, что Россия слаба и не имеет базовых ресурсов не только для ведения войны, но и просто для нормальной жизни. "Мы называем это "Россией Шредингера": каким-то образом Россия одновременно чрезвычайно могущественна и чрезвычайно воинственна и обладает всеми возможностями. С другой стороны, русские используют чипы от посудомоечных и стиральных машин для своих вооруженных сил, знаете, о чем говорила Урсула фон дер Ляйен", - пояснил журналист.

Примечательно при этом, считает Хелали, что политику завоеваний ведут как раз США, а не Россия, которая, как ответственный и стабильный игрок, всегда заявляет о своем стремлении к добрососедским отношениям, дипломатии, никогда не наступает, всегда занимает оборонительную, а не агрессивную позицию. Американская же пропаганда освещает лишь те факты, которые ей выгодны. "Американские СМИ удобно вырезают части истории, чтобы сформировать определенные нарративы. Они не будут говорить о том, что произошло в 2014 году", - сказал он.

По словам журналиста, специальная военная операция также является для Запада источником создания фейков, главный из которых - это то, что Россия наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, что совершенно не соответствует действительности. "Россия наносит удары по военной инфраструктуре в военных целях", - подчеркнул Хелали.

Форум "Диалог о фейках 3.0"

Форум "Диалог о фейках 3.0" прошел в Москве 29 октября. На полях форума порядка 2 тыс. ведущих российских и международных экспертов, представителей государственных структур, медиа, бизнеса, научного сообщества, международных организаций обсудили актуальные вопросы борьбы с недостоверной информацией, защиты информационного пространства от дезинформации, развития фактчекинга и повышения информационной культуры общества. Мероприятие было организовано в партнерстве с Международной ассоциацией по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN), учрежденной АНО "Диалог Регионы", информационным агентством ТАСС и "Мастерской новых медиа".

ТАСС выступил стратегическим партнером форума.