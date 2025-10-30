ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия

Американский президент заявил, что США "обладают самым крупным арсеналом" в мире
01:10
обновлено 01:20

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил военному министерству немедленно начать испытания ядерного оружия. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

По словам Трампа, США "обладают самым крупным арсеналом ядерного оружия". "Россия вторая, а Китай, существенно отставая, занимает третье место, но сравняется в течение пяти лет. В связи с проводимыми другими странами программами испытаний я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе. Этот процесс начнется немедленно", - написал глава Белого дома. 

