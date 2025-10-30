Общественник Мелло: директива Трампа не предусматривает подрывы ядерных зарядов

Американский представитель антивоенного и антиядерного движения считает, что для таких испытаний нет технических причин, нет и бюрократического давления и тайных программ по их подготовке

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Директива президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях, судя по всему, не подразумевает подрывы боезарядов. Такое мнение высказал ТАСС американский представитель антивоенного и антиядерного движения Грег Мелло, который руководит Группой изучения Лос-Аламоса в штате Нью-Мексико.

"Трамп не требовал проведения взрывных ядерных испытаний, а говорил об испытаниях ядерного оружия на равных с Россией и Китаем", - полагает он. Как напомнил эксперт, "Россия недавно испытала новые средства доставки ядерного заряда - крылатую ракету "Буревестник" и подводный аппарат "Посейдон" с ядерными энергоустановками". "[Тем не менее] Россия и Китай уже на протяжении десятилетий не проводят взрывных испытаний ядерных боеголовок", - подчеркнул Мелло. На его взгляд, "если верить Трампу на слово, то США тоже не будут возобновлять испытания, подразумевающие ядерные взрывы".

Мелло отметил, что даже если Трамп "каким-либо образом имел в виду ядерные взрывные испытания, а признаков этого в его словах не содержится", то процесс подготовки к их проведению "не был бы простым и не был бы завершен за несколько месяцев". "В любом случае для таких испытаний нет технических причин, нет и бюрократического давления и тайных программ по их подготовке. С технической точки зрения они устарели", - убежден специалист.

Ранее Трамп разместил в социальной сети Truth Social пост о том, что поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия. ТАСС обратился за разъяснениями и комментариями в Белый дом, Пентагон и Госдепартамент США, в том числе с просьбой уточнить, означают ли высказывания президента, что США возобновят ядерные взрывы, несмотря на то, что ни Россия, ни Китай таких испытаний давно не проводят. Ответа на этот запрос пока не последовало.