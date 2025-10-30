Си Цзиньпин и Трамп закончили переговоры в Пусане

Встреча лидеров США и КНР продлилась 1 час 40 минут, сообщило Центральное телевидение Китая

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Пусане (Республика Корея) завершились, они длились 1 час 40 минут. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Телеканал пока не приводит подробности встречи лидеров.

В начале переговоров Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие двусторонних отношений. Он также отметил, что переговорщики КНР и США достигли базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий. Трамп в свою очередь выразил уверенность в том, что его встреча с Си Цзиньпином будет очень успешной.

До этих переговоров Трамп и Си Цзиньпин встречались в 2019 году на полях саммита G20 в Осаке.