Военкор Нэан: в России больше свободы слова, чем во Франции

Шеф-редактор агентства International Reporters отметила, что при президенте Эмманюэле Макроне свободы слова во Франции не стало вообще

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Журналисты в России могут освещать события более правдиво, чем во Франции, где их работа подвергается жесткой цензуре, а сами они зачастую теряют работу и подвергаются угрозам просто потому, что пишут нейтральные репортажи вне принятого на вооружение западными СМИ русофобского нарратива. Такое мнение в интервью ТАСС высказала работающая в Донбассе военкор из Франции, шеф-редактор агентства International Reporters, выпускница "Мастерской новых медиа" Кристель Нэан.

"В России я могу работать свободно, могу говорить правду о том, что происходит даже в зоне спецоперации, намного больше, чем во Франции. Я видела несколько французских коллег, которые потеряли работу просто потому, что они пробовали говорить правду", - сказала она журналистам ТАСС на форуме "Диалог о фейках 3.0".

Военкор привела пример Анн-Лор Боннель, которая потеряла работу в Сорбонне, дважды побывав в Донбассе и сняв два документальных фильма. "Во Франции сейчас все крупные СМИ в руках нескольких олигархов, которые очень близки с государством. Все они в одной линии, с одним нарративом", - отметила она.

По словам Нэан, подобная ситуация развивается во Франции уже давно, а при президенте Эмманюэле Макроне свободы слова в стране не стало вообще. Например, сейчас Макрон и его жена возбудили судебные процессы против людей, которые просто задавали в соцсетях вопросы о половой принадлежности Бриджит Макрон. Кроме того, Франция горячо поддержала законопроект Европарламента Chat Control 2 - инициативу по обязательному сканированию личных сообщений на устройствах, которая предусматривает автоматическую проверку переписки пользователей мессенджеров, электронной почты и облачных хранилищ.

Форум "Диалог о фейках 3.0" проходил в Москве 29 октября. На полях форума порядка 2 тыс. ведущих российских и международных экспертов, представителей государственных структур, медиа, бизнеса, научного сообщества, международных организаций обсудили актуальные вопросы борьбы с недостоверной информацией, защиты информационного пространства от дезинформации, развития фактчекинга и повышения информационной культуры общества. Мероприятие организовано в партнерстве с Международной ассоциацией по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN), учрежденной АНО "Диалог Регионы", информационным агентством ТАСС и "Мастерской новых медиа".

