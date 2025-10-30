Трамп назвал замечательной встречу с Си Цзиньпином

Президент США отметил, что во время нее было принято много важных решений

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал замечательной состоявшуюся в Пусане (Республика Корея) встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, заявив, что было принято очень много важных решений.

"Это была замечательная встреча, он великий лидер очень сильной страны", - сказал Трамп, беседуя с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета. Американский лидер добавил, "что много важных решений было принято" на встрече.

Трамп дал своим переговорам с Си Цзиньпином наивысшую оценку. "Мы собираемся опубликовать заявление по некоторым деталям [переговоров], но полагаю, что в целом по шкале от 0 до 10, где 10 - это наилучшая оценка, я бы сказал, что эта встреча была на 12", - указал глава Белого дома.

Переговоры Си Цзиньпина и Трампа состоялись в Пусане, они продлились 1 час 40 минут. В начале встречи Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие двусторонних отношений. Он также отметил, что переговорщики КНР и США достигли базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий.

До этих переговоров Трамп и Си Цзиньпин встречались в 2019 году на полях саммита G20 в японской Осаке.