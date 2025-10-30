Трамп выразил уверенность, что Китай посодействует в урегулировании на Украине

Президент США отметил, что Вашингтон и Пекин постараются работать сообща

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пусане (Республика Корея) украинский кризис, выразив уверенность в том, что Китай окажет содействие в урегулировании.

"Украина обсуждалась. Мы долго говорили об этом. Мы будем работать вместе, чтобы понять, можем ли мы что-то сделать", - заявил Трамп во время общения с журналистами на борту своего самолета по пути в Вашингтон. "Он [Си Цзиньпин] поможет нам, мы будем вместе работать по Украине", - отметил глава Белого дома. "Мы кое-что обсудили. Мы постараемся работать сообща, чтобы попробовать положить конец конфликту между Россией и Украиной", - добавил он.