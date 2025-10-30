Вьетнам и Британия повысили уровень отношений до стратегического партнерства

Ханой и Лондон подтвердили намерение укреплять политическое доверие, а также укреплять и расширять экономическое сотрудничество, говорится в совместном заявлении

ХАНОЙ, 30 октября. /ТАСС/. Вьетнам и Великобритания повысили уровень отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам прошедших в Лондоне переговоров генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает Вьетнамское информационное агентство.

Вьетнам и Великобритания подтверждают намерение укреплять политическое доверие, а также укреплять и расширять экономическое сотрудничество в качестве одного из ключевых столпов двусторонних отношений, содействуя свободной, справедливой, инклюзивной и устойчивой торговле и поддержке прозрачной и основанной на правилах международной торговой системы. Стороны обязались сотрудничать для поощрения и развития торговли и инвестиций на взаимовыгодной основе.

Одновременно они приветствовали сотрудничество в рамках действующего меморандума о взаимопонимании в области обороны, включая такие направления, как обмен делегациями, сотрудничество в оборонной промышленности, участие в миротворческих операциях, взаимодействие в области морской безопасности. Они будут содействовать взаимным визитам военно-морских кораблей в соответствии с национальным законодательством, укреплять взаимодействие между военно-морскими силами и береговой охраной двух стран, пишет агентство.