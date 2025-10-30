Трамп намерен посетить Китай в апреле 2026 года

Ответный визит председателя КНР Си Цзиньпина состоится позднее

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин © Andrew Harnik/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует посетить Китай в апреле следующего года, а ответный визит председателя КНР Си Цзиньпина состоится позднее.

"Это еще одна вещь, о которой мы [с Си Цзиньпином] договорились. Я отправлюсь в Китай в апреле, а он прилетит [в США] после этого, в Палм-Бич в штате Флорида или в Вашингтон", - сказал президент, беседуя с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета после встречи с китайским лидером.

Американский лидер отметил, что прошедшие в южнокорейском Пусане переговоры с Си Цзиньпином "были очень хорошей встречей для двух больших, могущественных стран". "Именно так мы и должны уживаться с большим и могущественным [государством]", - добавил он.

Переговоры Си Цзиньпина и Трампа продлились 1 час 40 минут. В начале встречи Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие двусторонних отношений. Он также отметил, что переговорщики КНР и США достигли базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий.

До этих переговоров Трамп и Си Цзиньпин встречались в 2019 году на полях саммита G20 в Осаке.