Президент Южной Кореи не упоминал угрозу подлодок КНР на встрече с Трампом

В Южной Корее возникли споры из-за перевода и интерпретации слов Ли Чжэ Мёна на саммите с американским лидером

СЕУЛ, 30 октября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён не называл китайские подводные лодки угрозой, когда на встрече с американским лидером Дональдом Трампом обосновывал необходимость в получении собственных атомных субмарин. Об этом заявили в администрации южнокорейского лидера.

В Южной Корее возникли споры из-за перевода и интерпретации слов президента на саммите с Трампом. 29 октября Ли Чжэ Мён заявил, что Южной Корее нужны подводные лодки с атомной силовой установкой. "Дизель-электрические подлодки имеют ограниченные мореходные возможности, поэтому ограничены возможности по отслеживанию подводных лодок со стороны Северной Кореи или Китая", - сказал Ли Чжэ Мён на встрече. Южнокорейские издания считают, что эти слова можно было бы интерпретировать как то, что в Сеуле видят угрозу со стороны китайских подводных лодок.

В то же время при переводе на английский язык упоминания Китая и КНДР были пропущены. "Наши обычные подводные лодки не могут эффективно следить и противодействовать активности других стран", - сказал переводчик. Южнокорейские СМИ считают, что такой перевод мог бы заставить Трампа думать, что речь может идти в том числе о России. Различные интерпретации слов Ли Чжэ Мёна могли бы вызвать дипломатический скандал с Пекином, считают издания.

В администрации президента пояснили, что слова Ли Чжэ Мёна не означали конкретных государств, а указывали географическое направление. "Подлодки со стороны Северной Кореи и Китая" не означали конкретных государств. Это выражение означало подводные лодки, которые курсируют вблизи наших вод в акватории по направлению на север и к Китаю", - пояснили в администрации.

Ранее Трамп заявил, что разрешил Республике Корея построить собственные подводные лодки с атомной силовой установкой. Он добавил, что субмарины будут строиться на верфи в Филадельфии. Несколько лет назад южнокорейская компания Hanwha Ocean приобрела судоверфь в этом городе.