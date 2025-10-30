Трамп заявил, что США и РФ обсуждают вопросы ядерного разоружения

Президент США также не думает, что его решение возобновить испытания ядерного оружия ведет к повышению рисков в этой области

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Москва обсуждают вопросы ядерного разоружения.

Трампу во время общения с журналистами на борту президентского самолета, направляющегося в Вашингтон, был задан вопрос о том, не считает ли он, что его решение возобновить испытания ядерного оружия ведет к повышению рисков в этой области. "Нет, я так не думаю", - отметил он.

"Я бы хотел наблюдать денуклеаризацию. У нас много [ядерного оружия], у России оно тоже есть. Россия на втором месте, Китай на третьем, и он сравняется в течение четырех или пяти лет. Я думаю, что деэскалация, которую называют денуклеаризацией, была бы замечательной вещью. Мы обсуждаем это с Россией, и Китай присоединится к этому [обсуждению], если мы что-то сделаем", - заявил Трамп, который незадолго до этого провел в южнокорейском Пусане встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Трамп разместил в Truth Social публикацию, в которой заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. Глава администрации США не пояснил, о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов. В Белом доме, Госдепартаменте и Пентагоне пока не ответили на просьбу ТАСС уточнить этот момент или предоставить какие бы то ни было дополнительные комментарии, проливающие свет на решение Трампа.