Рубио: США направили спасателей в пострадавшие от урагана "Мелисса" страны

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио создал специальную группу реагирования на стихийные бедствия, через которую США координируют свои усилия вместе с местными экстренными службами для определения объемов необходимых мер поддержки

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. США направили спасательные отряды и грузы с гуманитарной помощью в пострадавшие от урагана "Мелисса" страны Карибского бассейна. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Соединенные Штаты находятся в тесном контакте с правительствами Ямайки, Гаити, Доминиканской Республики и Багамских Островов, которые борются с разрушительными последствиями урагана "Мелисса". Наши спасательные группы направляются в пострадавшие районы вместе с жизненно важными грузами", - написал Рубио на своей странице в X.

Государственный департамент в своем заявлении указал, что по поручению президента США Дональда Трампа Рубио создал специальную группу реагирования на стихийные бедствия, через которую США координируют свои усилия вместе с местными экстренными службами для определения объемов необходимых мер поддержки. С гуманитарными грузами США направляют продовольствие, питьевую воду и товары первой необходимости.

Ураган "Мелисса" высшей, пятой, категории по шкале Саффира - Симпсона достиг побережья Ямайки во вторник. Скорость ветра в пиковые часы в его пределах составляла 82 м/с (295 км/ч). Он вызвал наводнения и многочисленные разрушения на острове. После выхода на сушу ураган ослаб до четвертой категории. В настоящий момент "Мелисса" уже считается ураганом третьей категории и достигла восточной части Кубы. После, согласно прогнозу метеорологов, ураган направится в сторону Багамских островов.