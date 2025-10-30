Аналитик Путконен: создание РФ нового оружия показывает военное превосходство

Главред международного информационного агентства MV-Lehti отметил, что развитие вооружения в странах Запада "не достигло ничего серьезного с 90-х годов"

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 30 октября. /ТАСС/. Россия создает новые системы вооружения в то время, когда Запад о них только говорит, а Украина - мечтает. Как сообщил ТАСС финский журналист, геополитический аналитик, главный редактор международного информационного агентства MV-Lehti Янус Путконен, создание Россией нового вооружения показывает безоговорочное военное превосходство во всех ключевых секторах.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергоустановкой. Кроме того, по словам российского лидера, межконтинентальный баллистический комплекс "Сармат", первые испытания которого прошли в 2022 году, вскоре встанет на боевое дежурство.

"Запад говорит о развитии оружия, Украина мечтает о невероятном вооружении, которое могло бы изменить историю, в то время как Россия создает новые системы вооружения. Это не ново, в истории так уже было. Способность России правильно расставлять приоритеты в военное время - исторический факт. Пока Запад использует военные технологии III, максимум IV поколения - Россия сражается с технологиями V поколения и развивает VI. <…> Нам стоит помнить, что Россия никогда не хотела создавать эти технологии ведения войны VI поколения. Однако, когда НАТО начало приближаться к российским границам, страна была вынуждена воплотить эти программы в жизнь. Российское военное превосходство во всех ключевых секторах безоговорочно", - сказал он.

Путконен отметил, что развитие вооружения в странах Запада "не достигло ничего серьезного с 90-х годов".