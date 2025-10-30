На Украине ввели ограничения энергопотребления до восьми часов в течение дня

В "Укрэнерго" отметили, что графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 19:00

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Графики ограничения энергопотребления ввели во всех областях Украины вплоть до восьми часов в течение дня из-за повреждения энергетической инфраструктуры страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"Во всех регионах Украины введены меры ограничения потребления [электроэнергии]", - говорится в сообщении компании. При этом утром в большинстве областей Украины и Киеве вводились экстренные отключения света.

В "Укрэнерго" отметили, что графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 19:00 (с 09:00 до 20:00 мск). Кроме того, на тот же период будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики страны Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. В последующие дни регулярно поступали сообщения о новых повреждениях энергетической инфраструктуры, во многих областях страны вводились аварийные и плановые графики отключений.