Трамп заявил в контексте Украины, что иногда сторонам нужно позволить сражаться

Президент выразил уверенность, что Китай окажет содействие в урегулировании конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в отношении украинского кризиса заявил, что иногда сторонам конфликта нужно позволить сразиться.

"Мы согласились [с председателем КНР Си Цзиньпином], что стороны сосредоточены на боевых действиях и иногда, полагаю, им нужно позволить сражаться", - отметил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета по итогам переговоров с Си Цзиньпином.

Президент США выразил уверенность, что Китай окажет содействие в урегулировании конфликта на Украине. "Мы долго говорили об этом. Мы будем работать вместе, чтобы понять, можем ли мы что-то сделать", - сказал Трамп по пути в Вашингтон.