В Бельгии заявили о нехватке средств для защиты военных объектов от дронов

Начальник бельгийского Генштаба генерал от авиации Фредерик Вансина отметил, что угроза БПЛА заключается не только в том, что дроны нарушают порядок, но и в том, что они могут засекать информацию о происходящем на военных базах

БРЮССЕЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Бельгии испытывают нехватку средств для противодействия угрозе беспилотников и не могут полностью защитить от дронов свои военные объекты. Об этом заявил начальник бельгийского Генштаба генерал от авиации Фредерик Вансина.

"На данный момент мы не располагаем достаточным количеством сил и средств, чтобы защитить [от беспилотников] все наши военные объекты", - сказал он в интервью газете Le Soir, комментируя недавние случаи незаконного проникновения дронов в воздушное пространство Бельгии.

По словам Вансины, по факту инцидентов с беспилотниками проводится расследование, однако определить происхождение летательных аппаратов, по всей видимости, невозможно, поскольку операторы управляют ними со значительного расстояния. Вансина подчеркнул, что угроза БПЛА заключается не только в том, что дроны нарушают общественный порядок, но и в том, что они могут засекать информацию о происходящем на военных базах и передавать ее противнику.

Ранее министр безопасности и внутренних дел Бельгии Бернар Квентин предложил создать систему регистрации беспилотников на территории Евросоюза, которая будет предоставлять "картинку полетов дронов в режиме реального времени", аналогичную системам отслеживания маршрутов самолетов.

Как пишет Le Soir, очередные инциденты с нарушениями БПЛА воздушного пространства Бельгии произошли в ночь с субботы на воскресенье, а также со вторника на среду. По словам министра обороны Бельгии Тео Франкена, на выходных над военной базой в Марш-ан-Фамене пролетели "четыре или пять беспилотников". По информации Вансины, БПЛА могли относиться к классу 1 (аппараты весом до 150 кг) или к классу 2 (от 150 до 600 кг).