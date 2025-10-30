Белоруссия получила от Литвы уведомление об ограничениях на границе

Литовской стороной вводятся ограничения на передвижение физических лиц и транспорта через пункт пропуска "Мядининкай" до 1 декабря 2025 года, отметили в белорусском Госпогранкомитете

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Janis Laizans

МИНСК, 30 октября. /ТАСС/. Литва сообщила Белоруссии о введенных Вильнюсом до 1 декабря ограничениях на пересечение границы. Об этом сообщил белорусский Госпогранкомитет.

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, литовской стороной вводятся ограничения на передвижение физических лиц и транспорта через пункт пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог" с белорусской стороны) до 01:00 по белорусскому времени 1 декабря 2025 года. Ограничения не распространяются на определенные категории лиц, в том числе имеющих дипломатические или служебные паспорта, либо перевозящих дипломатическую почту Литвы, граждан государств ЕС и ряда других стран.

По данным ведомства, ограничения также не касаются членов персонала дипломатических представительств или консульских учреждений ряда стран в Белоруссии, являющихся гражданами республики, направляющихся по служебным делам. Также пересечение границы в пункте пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") разрешено в иных исключительных случаях, по которым ходатайствует Министерство иностранных дел Литвы. Оформление физических лиц и транспорта в литовском пункте пропуска "Шальчининкай" ("Бенякони") полностью приостановлено.

Литва 29 октября на месяц полностью закрыла автотранспортную границу с Белоруссией из-за ситуации с массовым проникновением на территорию страны метеозондов, на которых организаторы контрабанды переправляют в балтийскую республику сигареты. В белорусском МИД заявили, что литовская сторона закрытием границы продемонстрировала свое истинное отношение к европейским ценностям свободы передвижения людей.