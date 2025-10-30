Сенатор Розен: ядерные испытания Трампа будут катастрофическими

Джеки Розен напомнила, что ее штат Невада "все еще страдает от последствий" испытаний, проводившихся с 1951 по 1992 год

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Сенатор Джеки Розен назвала "безрассудным, безответственным и опасным" шагом заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний.

"Если это возобновление произойдет, радиоактивное облучение и разрушения будут ощущаться по всей стране и по всему миру. Не заблуждайтесь, это будет разрушительно и катастрофично", - заявила сенатор от штата Невада на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

Она напомнила, что ее штат "все еще страдает от последствий" испытаний, проводившихся с 1951 по 1992 год. "Я не допущу, чтобы это произошло, не в мою смену. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы остановить это", - добавила Розен.

Розен подчеркнула, что существующая программа неядерных экспериментов "работает" уже несколько десятилетий. По ее словам, руководители национальных лабораторий и Стратегического командования (STRATCOM) ВС США в том числе и во время первой администрации Трампа ежегодно подтверждали "военную эффективность" арсенала без необходимости проведения взрывных испытаний.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. Глава администрации США не пояснил о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.