Нацгвардия США ведет ускоренную подготовку по борьбе с беспорядками в городах

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Пентагон приказал тысячам сотрудников Национальной гвардии пройти подготовку по борьбе с гражданскими беспорядками к 1 января 2026 года. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на документы, оказавшиеся в ее расположении.

"[Пентагон] пересматривает планы использования [сил быстрого реагирования Национальной гвардии], чтобы гарантировать их способность помогать <...> правоохранительным органам в подавлении гражданских беспорядков", - на условиях анонимности заявил чиновник Департамента обороны США.

По информации WP, общая численность сил быстрого реагирования Нацгвардии к 1 апреля 2026 года составит 23,5 тыс. человек.

11 августа президент США Дональд Трамп объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью. За неделю, прошедшую после объявления о переброске подразделений Нацгвардии, в столице арестовали около 300 человек. Позже Трамп заявил, что бойцы Национальной гвардии могут быть переброшены и в другие города, включая Чикаго (штат Иллинойс), для поддержания правопорядка.

8 октября около 500 солдат Нацгвардии были переброшены к Чикаго. 23 октября суд Северного округа штата Иллинойс запретил Трампу задействовать нацгвардию для борьбы с беспорядками в городе.