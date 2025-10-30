В Армянской апостольской церкви заявили о захвате монастыря Ованаванк

Иерей монастыря Саркис Саркисян сообщил, что лишенный сана Степан Асатрян сменил замок на двери здания

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 30 октября. /ТАСС/. Армянская апостольская церковь (ААЦ) заявила о захвате монастыря Ованаванк Арагацотнской епархии лишенным сана Степаном Асатряном (ранее иерей Арам Асатрян).

Ранее иерей монастыря Саркис Саркисян сообщил агентству News.am, что Асатрян сменил замок на двери монастыря и теперь доступа туда нет. Иерей Саркис обратился в ААЦ в связи со сложившейся ситуацией.

"После кощунственной постановки святой литургии [которую провел лишенный сана Асатрян] в Ованаванке <...> монастырь был захвачен, в результате чего духовное служение назначенных там священников - отца Саркиса Саркисяна и отца Манука Зейналяна - нарушается", - заявили в ААЦ. Там констатировали, что действия, осуществляемые в Ованаванке под покровительством властей под видом ритуалов, являются осквернением, не имеют духовной ценности и недействительны, а Ованаванк подлежит переосвящению.

"Первопрестольный Святой Эчмиадзин будет всеми законными средствами добиваться восстановления своих прав на Ованаванк, устранения последствий посягательств на свободу совести, защиты духовной и канонической жизни верующих и обеспечения нормального служения духовенства", - подчеркнули в ААЦ.

Ситуация вокруг Ованаванка

Ранее ААЦ сообщила о задержании 13 священнослужителей, в том числе предстоятеля Арагацотнской епархии епископа Мкртича (Айк Прошян). Он был заключен под арест сроком на два месяца по обвинению в принуждении к участию в митингах. Вместе с ним под арест сроком на месяц за пособничество в принуждении к участию в митингах был заключен настоятель монастыря Сурб Геворг в Мугни Арагацотнской области Гарегин Арсенян.

Расследование в отношении священнослужителей Арагацотнской епархии началось после того, как в сентябре бывший в тот момент духовным пастырем монастыря Ованаванк иерей Арам Асатрян в эфире Общественного телевидения Армении заявил, что участвовал в 2021 году в митингах оппозиции против своей воли и по поручению своего настоятеля - епископа Прошяна. 21 октября католикос всех армян Гарегин II "за многочисленные нарушения и дискредитацию Армянской апостольской церкви (ААЦ)" лишил Асатряна духовного сана иерея. Асатрян отказался покинуть Ованаванк и 26 октября провел там литургию, на которой присутствовал премьер-министр Армении Никол Пашинян, члены правительства и депутаты от правящей партии "Гражданский договор". Также месту были стянуты полицейские.

2 ноября планируется очередная литургия с участием Асатряна, сообщил Пашинян в видеообращении, распространенном в социальной сети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). На территории монастыря Асатряна охраняют полицейские.

Оппозиция заявляет о том, что давление на ААЦ является частью кампании, которую Пашинян развернул для отстранения католикоса.