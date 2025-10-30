Чиновник Киева: понадобится 10 лет на восстановление энергообъектов столицы

При этом Кирилл Фесик считает, что город готов к тяжелой энергетической ситуации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Глава Оболонской районной администрации Киева Кирилл Фесик заявил, что столице потребуется 10 лет, чтобы восстановить поврежденные энергетические объекты.

"Мы должны понимать, что последствия <...> [повреждений энергетических объектов] с 2022 года не все исправили, будем восстанавливать еще лет 10 последствия", - сказал он в эфире YouTube-канала "Новости Live".

По его словам, поврежденную инфраструктуру нельзя отремонтировать за пять минут. При этом киевский чиновник считает, что город готов к тяжелой энергетической ситуации.

Как сообщал депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, потери тепла в столице Украины достигают 27% - это значительно больше, чем в Черкассах и Житомире, где показатель составляет 10-11%.

Ранее экс-министр энергетики страны Ольга Буславец заявляла, что грядущий отопительный сезон будет сложным для Украины, а предстоящая зима - самой тяжелой из всех предыдущих. Украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук считает, что отключения света для бытовых потребителей на Украине зимой при перегрузках энергосистемы могут достигнуть 20 часов в сутки.

Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики страны Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. В последующие дни регулярно поступали сообщения о повреждении энергетической инфраструктуры, вводились аварийные и плановые графики отключений.