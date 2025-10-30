ООН призвала избегать эскалации на фоне заявления Трампа о ядерных испытаниях

Заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак назвал риски "тревожно высокими"

Штаб-квартира ООН © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ООН, 30 октября. /ТАСС/. Ядерные риски в мире уже тревожно высокие, страны должны избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности с катастрофическими последствиями. На это указал на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении проведения ядерных испытаний.

"Генеральный секретарь уже некоторое время говорит, что текущие ядерные риски - тревожно высокие и необходимо избегать действий, которые могут привести к просчету или эскалации с катастрофическими последствиями", - отметил Хак.

Он напомнил о "разрушительном наследии более чем 2 тыс. испытаний ядерного оружия, которые были проведены за последние 80 лет". "С точки зрения генерального секретаря, ядерные испытания нельзя разрешать ни при каких обстоятельствах", - добавил Хак.

Ранее Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. Он не пояснил, о чем именно идет речь и имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.