Гуцул уверена, что процесс по ее делу идет по сценарию

Глава Гагаузской автономии Молдавии считает, что если бы судьи и прокуроры действовали законно, то дело давно бы развалилось

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул © Вадим Денисов/ ТАСС

КИШИНЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул считает, что заведенное против нее уголовное дело давно бы развалилось, если бы судьи и прокуроры действовали в рамках закона.

"Сегодня свидетели, приглашенные стороной обвинения, признали: они знают меня лишь по телевизору, никогда не были со мной знакомы и не встречались лично. Следовательно, их показания нельзя считать достоверными и использовать в качестве доказательств. И это лишь один из аргументов, подтверждающих, что данный процесс превратился в фарс. <…> С каждым днем этот процесс все очевиднее показывает: цель здесь не установление справедливости, а стремление любой ценой удержаться в рамках заранее написанного сценария", - заявила Гуцул через своих адвокатов.

Защита потребовала физического присутствия Гуцул на заседаниях суда, но получила отказ. Тогда адвокаты потребовали сменить судейскую коллегию, которую не раз обвиняли в предвзятости. Однако в этом им также отказали. Политик продолжает принимать участие в заседании по видеосвязи, что, по ее словам, существенно затрудняет защиту.

Ранее иностранные адвокаты Гуцул выразили серьезные сомнения в беспристрастности судейской коллегии Апелляционной палаты. Испанский адвокат Гонсало Бойе в беседе с корреспондентом ТАСС выразил мнение, что решение по этому делу было принято еще до начала апелляции. По его словам, защита готовит обращение в Европейский суд по правам человека и ООН.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы за нарушения при финансировании оппозиционной партии "Шор". Суд также лишил политика права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Гуцул категорически отвергла все обвинения и заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности.

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики политики конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики попытались объявить выборы незаконными. Солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя.