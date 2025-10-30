Эксперт Кузник: возобновление США ядерных испытаний чревато сломом ДВЗЯИ

Реальность заключается в том, что Вашингтон "и близко не готов" начинать подземные ядерные испытания, указал директор Института ядерных исследований Американского университета

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 30 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Возобновление Соединенными Штатами тестовых подрывов атомных боезарядов грозило бы сломом Договора о всеобъемлющем испытании ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Такое мнение высказал ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник, комментируя директиву президента США Дональда Трампа о возобновлении атомных испытаний.

"Импульсивные и невежественные заявления Трампа насчет возобновления ядерных испытаний по-настоящему вселяют ужас. Не потому, что они способны "взорвать" ДВЗЯИ, который США так и не ратифицировали, но положений которого, как и Россия с Китаем, продолжают придерживаться. А потому, что они отражают то, насколько мало понимание Трампом вопросов касающихся ядерного оружия, а также то, насколько он является безрассудным и порывистым", - убежден американский специалист.

По его оценке, "реальность заключается в том, что США и близко не готовы начинать подземные ядерные испытания". "На то, чтобы подготовиться к проведению [таких] испытаний, США потребовалось бы, вероятно, три года", - прогнозировал Кузник. "И у Соединенных Штатов с их программой поддержания ядерного арсенала [в боеготовом состоянии] нет необходимости в подобных испытаниях, которые бы только повлекли за собой схожие шаги со стороны России, Китая и других [стран]. И такие [государства] в действительности получили бы намного больше пользы от подобных испытаний, чем Соединенные Штаты", - считает эксперт.

Глава администрации США не пояснил, о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов. Американский ядерный полигон находится в штате Невада. В Белом доме, Госдепартаменте США и Пентагоне не ответили на просьбу ТАСС уточнить этот момент или предоставить какие бы то ни было дополнительные комментарии, проливающие свет на решение Трампа.

Как отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва "будет действовать соответственно ситуации", если США отойдут от моратория на ядерные испытания.

Позиция России и дебаты в США

На проведении взрывных ядерных испытаний настаивал, к примеру, летом 2024 года бывший помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Он находился на госслужбе в 2019-2021 годах. Трамп тогда являлся 45-м президентом США. В статье, опубликованной в июне 2024 года в журнале Foreign Affairs, О'Брайен высказался за возобновление в США ядерных испытаний в контексте противостояния с Россией и Китаем.

Между тем, как сообщил в феврале прошлого года в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, ряд косвенных признаков указывает на то, что вероятность возобновления Вашингтоном полноформатных ядерных испытаний не следует сбрасывать со счетов. Российское руководство предупреждало, что при таком развитии событий в США Москва будет вынуждена ответить зеркально.

Как писала в мае 2020 года газета The Washington Post, находившаяся в то время у власти администрация Трампа обсуждала возможность возобновления ядерных испытаний. Джон Болтон, занимавший пост помощника президента по национальной безопасности в 2018-2019 годах, подтверждал, что Вашингтон действительно рассматривал такой вариант действий.

Субкритические эксперименты и президентская директива

Американское правительство намеревалось провести на полигоне в Неваде в 2024 финансовом году два субкритических (без возникновения цепной ядерной реакции), по ее заверению, ядерных испытания. Кроме того, США планируют проводить приблизительно по три субкритических ядерных эксперимента в год в период до конца нынешнего десятилетия. В Национальном управлении ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США ранее оставляли без ответа неоднократные просьбы ТАСС уточнить, будут ли приглашаться международные наблюдатели на полигон в Неваде. Всего же на этом объекте с 1992 года, согласно официальным данным США, было проведено 33 субкритических эксперимента.

Американская администрация признает, что в Соединенных Штатах остается действующей президентская директива по сохранению технической готовности к проведению полноценного ядерного испытания. Последний подземный ядерный взрыв был произведен на полигоне в Неваде 23 сентября 1992 года. Предыдущий руководитель НУЯБ Джилл Хруби подтвердила в ноябре 2024 года ТАСС, что техническая необходимость проводить ядерные испытания у Вашингтона отсутствует, невзирая на звучащие в Соединенных Штатах призывы к их возобновлению. Нынешний глава НУЯБ Брэндон Уильямс на посвященных рассмотрению его кандидатуры слушаниях в Сенате Конгресса сообщил в апреле, что выступает против возобновления Вашингтоном испытаний ядерного оружия и готов давать соответствующие рекомендации Белому дому.