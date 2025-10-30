Эксперт Тапар: страны БРИКС могли бы создать протокол для борьбы с кибератаками

Специалист Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-Checking Network считает, что он должен быть единым для государств, входящих в объединение

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Страны БРИКС, включая Россию и Индию, могли бы создать структуру для борьбы с ложными нарративами, а также единый протокол для противодействия кибератакам, направленных против стран глобального Юга. Такое мнение выразил в интервью ТАСС председатель Глобального института цифрового управления, эксперт Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN) Манасви Тапар.

"Настало время России и Индии возглавить БРИКС и страны БРИКС+ и создать протокол для противодействия этим ложным нарративам против наших стран и стран БРИКС, - сказал он на полях форума "Диалог о фейках 3.0". - Я считаю, что настало время подняться выше западных стран. Настало время стоять на своих ногах и понять, что мы можем создавать свой собственный нарратив для мира".

По мнению эксперта, Индия и Россия обладают этой силой - "создавать свой собственный нарратив, который является истинным". "Мы не верим в создание ложных нарративов против других стран. Мы верим, что наш нарратив, то, во что мы верим как страна, должен быть донесен миру, а не так, чтобы кто-то другой говорил нам, во что следует верить. Мы очень сильны как государства, и это должно исходить от нас", - подчеркнул он.

Как отметил Тапар, "пришло время создать интернет-протокол БРИКС, чтобы все ложные нарративы, которые появляются против стран глобального Юга, могли быть опровергнуты единым протоколом, единой структурой, агентством для всех этих стран". "На данный момент у нас нет независимого агентства, которое могло бы противостоять таким нарративам. Нет такого агентства в структуре ООН. Нет такого агентства в других межправительственных структурах. Так что страны БРИКС могут сделать первый шаг к созданию интернет-протокола, который будет единым для всех стран. И все трансграничные атаки, кибератаки, которые происходят, могут быть нейтрализованы такими инициативами", - указал он.

Форум "Диалог о фейках 3.0" прошел в Москве 29 октября. На полях форума порядка 2 тыс. ведущих российских и международных экспертов, представителей государственных структур, медиа, бизнеса, научного сообщества, международных организаций обсудили актуальные вопросы борьбы с недостоверной информацией, защиты информационного пространства от дезинформации, развития фактчекинга и повышения информационной культуры общества. Мероприятие организовано в партнерстве с Международной ассоциацией по фактчекингу GFCN, учрежденной АНО "Диалог регионы", информационным агентством России ТАСС и "Мастерской новых медиа".