Вэнс: США надо время от времени испытывать ядерное оружие

При этом американский вице-президент не стал уточнять, планируется ли возобновить проведение взрывов во время испытаний

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. США необходимо периодически проводить испытания ядерного оружия. Об этом в четверг заявил журналистам в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"У нас большой арсенал. Очевидно, что у россиян большой ядерный арсенал. У китайцев тоже. Иногда нужно проводить испытания, чтобы убедиться, что он функционирует и работает должным образом", - сказал он.

При этом американский вице-президент не стал уточнять, планируют ли США возобновить проведение ядерных взрывов во время испытаний в соответствии с новой директивой американского президента Дональда Трампа, отданной 29 октября. Вэнс оставил без ответа просьбу ТАСС пояснить, идет ли речь о взрывных ядерных испытаниях. Заместитель главы администрации США ничего не сказал в ответ, он молча прошел мимо, хотя слышал вопрос. Общение Вэнса с репортерами состоялось под открытым небом у входа в Западное крыло Белого дома.

Позиция России и дебаты в США

На проведении взрывных ядерных испытаний настаивал, к примеру, летом минувшего года бывший помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Он находился на госслужбе в 2019-2021 годах. Трамп тогда являлся 45-м президентом США. В статье, опубликованной в июне 2024 года в журнале Foreign Affairs, О'Брайен высказался за возобновление в США ядерных испытаний в контексте противостояния с Россией и Китаем.

Между тем, как сообщил в феврале 2024 года в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, ряд косвенных признаков указывает на то, что вероятность возобновления Вашингтоном полноформатных ядерных испытаний не следует сбрасывать со счетов. Российское руководство предупреждало, что при таком развитии событий в США Москва будет вынуждена ответить зеркально.

Как писала в мае 2020 года газета The Washington Post, находившаяся в то время у власти администрация Трампа обсуждала возможность возобновления ядерных испытаний. Джон Болтон, занимавший пост помощника президента по национальной безопасности в 2018-2019 годах, подтверждал, что Вашингтон действительно рассматривал такой вариант действий.

Субкритические эксперименты и президентская директива

Американское правительство намеревалось провести на полигоне в штате Невада в 2024 финансовом году два субкритических (без возникновения цепной ядерной реакции), по ее заверению, ядерных испытания. Кроме того, США планируют проводить приблизительно по три субкритических ядерных эксперимента в год в период до конца текущего десятилетия. В Национальном управлении ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США ранее оставляли без ответа неоднократные просьбы ТАСС уточнить, будут ли приглашаться международные наблюдатели на полигон в Неваде. Всего же на этом объекте с 1992 года, согласно официальным данным США, было проведено 33 субкритических эксперимента.

Американская администрация признает, что в Соединенных Штатах остается действующей президентская директива по сохранению технической готовности к проведению полноценного ядерного испытания. Последний подземный ядерный взрыв был произведен на полигоне в Неваде 23 сентября 1992 года. Предыдущий руководитель НУЯБ Джилл Хруби подтвердила в ноябре 2024 года ТАСС, что техническая необходимость проводить ядерные испытания у Вашингтона отсутствует, невзирая на звучащие в Соединенных Штатах призывы к их возобновлению. Нынешний глава НУЯБ Брэндон Уильямс на посвященных рассмотрению его кандидатуры слушаниях в Сенате Конгресса сообщил, что выступает против возобновления Вашингтоном испытаний ядерного оружия и готов давать соответствующие рекомендации Белому дому.