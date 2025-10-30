Афганистан и Пакистан проведут новую встречу в Стамбуле 6 ноября

Будут обсуждены дальнейшие условия реализации

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 30 октября. /ТАСС/. Афганистан и Пакистан согласились продолжить переговоры по урегулированию ситуации на границе и провести новую встречу в Стамбуле 6 ноября. Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам переговоров при посредничестве Турции и Катара, которое распространил турецкий МИД.

"Афганистан, Пакистан, Турция и Катар провели встречи в Стамбуле с 25 по 30 октября с целью укрепления режима прекращения огня, согласованного Афганистаном и Пакистаном в Дохе 18-19 октября 2025 г. при посредничестве Турции и Катара. Все стороны согласились на продолжение перемирия. Дальнейшие условия реализации будут обсуждены и определены на встрече в Стамбуле 6 ноября", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что все стороны согласились создать механизм мониторинга и проверки, который обеспечит поддержание мира и наложение санкций на нарушителя. "В качестве посредников Турция и Катар выражают признательность за активный вклад обеих сторон и готовы продолжать сотрудничество с обеими сторонами в целях обеспечения прочного мира и стабильности", - отмечается в документе.

Телеканал Geo сообщил ранее со ссылкой на источники, что делегация Пакистана согласилась возобновить переговоры с афганскими представителями по просьбе властей Турции, которые выступают в качестве посредника. По их информации, пакистанские переговорщики, которые уже собирались покинуть Стамбул после неудачной попытки достигнуть договоренности с афганскими визави, приняли решение остаться, чтобы еще раз попытаться прийти к мирному соглашению. В ходе очередного раунда переговоров пакистанская сторона планирует добиться, чтобы Афганистан согласился принять "четкие, проверяемые и эффективные меры" против террористических группировок, действующих с его территории, добавили собеседники телеканала.

18 октября представители Афганистана и Пакистана в ходе переговоров в Дохе при посредничестве Катара и Турции договорились о немедленном прекращении огня на границе. Новый раунд консультаций начался в Стамбуле 25 октября. Вечером следующего дня в пресс-службе Вооруженных сил Пакистана сообщили о новых стычках на границе с Афганистаном. По данным пакистанских военных, были ликвидированы 25 боевиков "Фитна аль-Хаваридж" (ранее была известна как "Техрик-и-Талибан Пакистан", пакистанская ячейка движения "Талибан").