В штате Нью-Йорк из-за шатдауна объявили режим ЧП

Также губернатор Кэти Хокул сообщила о финансировании продуктовой помощи для жителей

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Seth Wenig

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила режим ЧП, а также сообщила о дополнительном субсидировании на $65 млн продовольственной помощи для жителей штата из-за прекращения ее финансирования с 1 ноября федеральным правительством в связи с шатдауном.

"Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила о режиме ЧП и сообщила о дополнительных мерах в ответ на лишение администрацией [президента США Дональда] Трампа продовольственной помощи для 3 млн жителей Нью-Йорка с 1 ноября, - говорится в сообщении на сайте властей штата. - Губернатор Хокул выделяет дополнительные $65 млн от штата для экстренной продовольственной помощи, которая <...> предоставит порядка 40 млн порций продовольствия для голодных жителей Нью-Йорка".

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Дональда Трампа).