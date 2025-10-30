В Кёнджу в Республике Корея открывается саммит АТЭС

Россию представит вице-премьер Алексей Оверчук

Редакция сайта ТАСС

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 31 октября. /ТАСС/. Двухдневный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) открывается в южнокорейском городе Кёнджу. Как ожидается, представители 19 государств и 2 регионов объединения, включая вице-премьера РФ Алексея Оверчука, обсудят международную торговлю, искусственный интеллект, цифровое развитие, демографические проблемы и другие глобальные вызовы.

Тема саммита в 2025 году - "Строительство устойчивого будущего: взаимосвязь, инновации, процветание". По итогам встречи, которая разделена на два дня и две сессии, ожидается принятие совместной декларации. Еще 27 октября в Кёнджу началась "неделя лидеров АТЭС", в рамках которой состоялись заключительная встреча старших должностных лиц, министерская встреча АТЭС, а также деловой саммит АТЭС, в котором участвовали руководители крупных западных корпораций.

Как ранее информировали южнокорейские организаторы, в совокупности 15 стран так или иначе были или будут представлены на мероприятиях по линии АТЭС на высшем уровне. В этот список включен президент США Дональд Трамп, который выступил на одном из собраний 29 октября, но уже отбыл из Республики Корея, не дождавшись самого саммита. На полях форума состоялся саммит США и КНР. Еще шесть членов АТЭС представляют заместители премьер-министров или министры.

Присутствие глав иностранных государств требует повышенных мер безопасности. Порядок на улицах Кёнджу на время мероприятий каждый день обеспечивают порядка 19 тыс. полицейских. Они получили средства для борьбы с дронами, наготове будут даже вертолеты и бронированные автомобили. На юго-востоке страны, где находится Кёнджу, объявлен повышенный уровень готовности к террористической угрозе. К обеспечению безопасности по всей стране привлекли примерно 3,9 тыс. военнослужащих, в частности им поручена охрана аэропортов, куда прибывали иностранные гости. Всю неделю в городе периодически ограничивали движение транспортных средств, полицейские ограждения установили в окрестностях места проведения встречи.

АТЭС

В АТЭС входят 21 экономика: 19 государств, включая Россию, Австралию, Вьетнам, Индонезию, КНР, Перу, Республику Корея, США, Японию, а также 2 региона КНР (Гонконг и Тайвань). "На АТЭС приходится 61% мирового ВВП, 49% международной торговли, это ведущий производственный центр и важный узел в мировых цепочках поставок", - заявил южнокорейский замминистра промышленности и торговли Ё Хан Гу.

В секретариате форума подчеркивают его неполитический, экономический характер. В частности, на заседаниях АТЭС обычно не рекомендуется использовать флаги, перед делегатами на столах размещаются таблички с названиями стран и регионов. Вместо слов "страна" или "государство" предлагается использовать термин "экономики". Ранее старшее должностное лицо РФ в АТЭС Марат Бердыев рассказывал, что представители Австралии, Канады, Новой Зеландии и Японии пытаются политизировать заседания форума, поднимая геополитическую проблематику.

Как подчеркивали в южнокорейском подготовительном комитете форума, "сила и слабость АТЭС как объединения" заключается в необязательном характере его решений и необходимости достижения консенсуса по вопросам, представленным в повестке. При этом организация не расширялась с 1998 года, стороны несколько раз договаривались о моратории на включение новых членов.

Идею создания форума АТЭС впервые озвучил австралийский премьер-министр во время визита в Республику Корея в 1989 году. В том же году объединение было создано в Канберре с участием 12 государств, Южная Корея тоже стояла у его истоков. Россия присоединилась к АТЭС в 1998 году. Южная Корея уже принимала саммит лидеров АТЭС в 2005 году в Пусане, расположенном рядом с нынешним местом проведения мероприятия.

Кёнджу

Кёнджу был столицей средневекового корейского государства Силла (57 год до нашей эры - 935 год нашей эры, включая легендарный период). Это один из туристических центров страны, в нем расположены несколько объектов списка всемирного наследия ЮНЕСКО, включая буддийский монастырский комплекс Пульгукса и историческую часть города вместе с его королевскими погребальными курганами. Грот Соккурам и храм Пульгукса в числе первых среди южнокорейских памятников в 1995 году получили признание всемирной организации.

В администрации президента Южной Кореи указали, что в VII веке Силла контролировала две трети Корейского полуострова, и благодаря этому здесь установился долгий период мира. Подчеркивая историческое значение города и миротворческие устремления американского лидера, саммит Республики Корея и США прошел в Национальном музее Кёнджу, а Дональду Трампу в качестве подарка преподнесли позолоченную копию знаменитой короны, которую нашли в древней столице.

Предыдущая встреча лидеров АТЭС прошла в Перу, а следующая состоится в КНР.