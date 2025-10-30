Министр Цою: Румыния хочет финансирования ЕС хаба безопасности на Черном море

Бухарест желает принять проект на своей территории, уточнила глава МИД

БУХАРЕСТ, 31 октября. /ТАСС/. Румыния предпринимает усилия, чтобы ЕС профинансировал совместно с Бухарестом хаб безопасности на Черном море. Об этом сообщила министр иностранных дел Румынии Оана Цою в интервью румынскому порталу "Свободной Европы" (признано в РФ СМИ-иноагентом и внесено в реестр нежелательных организаций).

Глава МИД напомнила, что обсуждала недавно в Брюсселе с коллегами желание Румынии принять на своей территории хаб морской безопасности на Черном море. "Планируя будущий бюджет, ЕС должен обеспечить на основе политической важности, придаваемой будущему хабу морской безопасности на Черном море, бюджет, который станет инвестициями ЕС наряду с нашими собственными инвестициями в создание этого хаба", - сказала она.

"Это усилие, в котором Румыния не только участник, но и лидер в этом обеспечении в стратегии ЕС, в стратегическом подходе к Черному морю политического решения о создании этого хаба", - подчеркнула Цою.

"Мы представили этот проект не только министрам иностранных дел Евросоюза, но и министру иностранных дел Турции, потому что сотрудничество между ЕС и Турцией очень важно, - сказала глава румынского МИД. "На будущей неделе я поеду в Анкару, и частью нашей повестки является и хаб морской безопасности на Черном море", - добавила она.

Ранее президент Румынии Никушор Дан отметил, что создание хаба безопасности предусмотрено стратегией ЕС для Черного моря, и выразил желание, чтобы этот хаб находился на территории Румынии, в Констанце.