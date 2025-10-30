The Economist: деньги на Украине могут закончиться к февралю 2026 года

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 31 октября. /ТАСС/. Деньги на Украине закончатся к февралю 2026 года, если европейские партнеры Киева не найдут возможности его финансировать. Об этом пишет журнал The Economist.

"Украина сталкивается с острой нехваткой средств. Если ничего не изменится, к концу февраля у нее закончатся деньги. Кромка обрыва стремительно приближается", - говорится в статье.

По подсчетам The Economist, к концу 2025 года военные расходы Украины с момента начала конфликта, отраженные в оборонном бюджете, плюс поставки западного вооружения и военные гранты составят около $360 млрд. Только в текущем году размер расходов на ведение боевых действий составит $100-110 млрд, что представляет собой рекордную сумму и равняется половине ВВП Украины, говорится в статье.

Издание обращает внимание, что из трех источников финансирования Киева, два постепенно иссякают - получение средств из Вашингтона и внутреннее заимствование. The Economist приходит к выводу, что последним источником получения средств остается Европа, призывая лидеров Старого Света использовать все возможности, чтобы финансово поддержать Украину. Издание считает, что благодаря подобным действиям у Европы есть "историческая возможность" сместить баланс сил в противостоянии с Россией и добиться военной и финансовой независимости от Соединенных Штатов.

Ранее журнал уже подсчитал, что Киеву потребуется около $389 млрд в течение следующих четырех лет (2026-2029) в виде финансирования и вооружений, чтобы иметь возможность снабжать армию и поддерживать свою экономику.

Он обращает внимание на то, что это почти в два раза больше, чем $206 млрд, полученные Киевом с февраля 2022 года, из которых доля Соединенных Штатов составила около $133 млрд. Как подчеркивает The Economist, учитывая скептицизм нынешней администрации США по поводу финансовой помощи Украине, эти траты должны лечь преимущественно на остающихся членов НАТО, которым придется увеличить расходы по этой статье с 0,2 до 0,4% от своего ВВП.