Delfi: Латвия выходит из конвенции о защите женщин

Депутаты латвийского Сейма посчитали, что документ противоречит традиционным семейным ценностям, так как понятие "гендер" в нем определяется не как биологический пол, а социальный конструкт

Здание Сейма Латвии © SCELERATOR/ Shutterstock/ FOTODOM

ВИЛЬНЮС, 31 октября. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии проголосовал за денонсацию Стамбульской конвенции Совета Европы по защите женщин от насилия. Об этом сообщил портал Delfi.

Отмечается, что дебаты о решении в парламенте продолжались более 12 часов. Решение поддержали оппозиционные партии "Объединенный список", "Национальное объединение", "Стабильность", "Латвия на первом месте", а также "Союз зеленых и крестьян".

Депутаты, проголосовавшие за, считают, что Стамбульская конвенция противоречит традиционным семейным ценностям, так как понятие "гендер" в документе определяется не как биологический пол, а социальный конструкт.

Ранее дипломаты ФРГ, Франции, Великобритании и еще 12 стран адресовали Сейму письмо, в котором выразили обеспокоенность в связи с предстоящим решением о выходе из конвенции. В течение 10 дней президент Латвии Эдгарс Ринкевичс должен принять решение о провозглашении закона или возвращении на повторное рассмотрение в Сейм.

Стамбульская конвенция была подписана в 2011 году и вступила в силу через три года. Договор, обязывающий к профилактике и предотвращению насилия над женщинами и домашнего насилия, был ратифицирован 39 странами Европы, а также Грузией. На данный момент единственной страной, денонсировавшей конвенцию, является Турция.