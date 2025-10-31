Си Цзиньпин: Китай вместе со странами АТЭС будет поддерживать свободную торговлю

Страна также будет обеспечивать бесперебойные цепочки поставок, заявил председатель КНР

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 31 октября. /ТАСС/. Китай намерен вместе со странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) поддерживать свободную торговлю и обеспечивать бесперебойные цепочки поставок. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Во-первых, мы должны сообща поддерживать многостороннюю торговую систему, практиковать подлинный многосторонний подход, укреплять авторитет и эффективность многосторонней системы с ключевой ролью Всемирной торговой организации (ВТО), - подчеркнул китайский лидер, выступая на 32-й неформальной встрече руководителей стран АТЭС. - Необходимо совместными усилиями обеспечивать стабильность и бесперебойную работу производственно-сбытовых цепочек".

Си Цзиньпин отметил, что мир переживает период беспрецедентных динамичных изменений, а международная обстановка характеризуется крайней нестабильностью, с которой сталкивается и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). "Чем более бурным становится море, тем большую солидарность мы должны проявлять, - подчеркнул он. - Мы должны придерживаться основополагающих целей АТЭС - содействовать экономическому росту и повышать народное благосостояние".

По словам председателя КНР, китайская сторона стремится вместе со странами АТЭС использовать благоприятные возможности, проводить взаимовыгодную открытую политику, продвигать инклюзивную экономическую глобализацию, формировать единое сообщество АТР.

"Мы должны придерживаться правильного направления в реформировании ВТО, поддерживать такие основополагающие принципы, как режим наибольшего благоприятствования и недискриминация, продвигать международные торгово-экономические правила, идти в ногу со временем, еще лучше защищать законные права и интересы развивающихся стран", - добавил он.