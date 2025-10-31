Си Цзиньпин: Китай будет создавать возможности для развития АТР и всего мира

Пекин твердо придерживается политики открытости, подчеркнул председатель КНР

Редакция сайта ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин © Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 31 октября. /ТАСС/. Китай твердо придерживается политики открытости и будет постоянно создавать новые возможности для развития Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), как и всего мира. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай твердо придерживается своей основополагающей государственной политики открытости, реальными действиями способствует развитию открытой мировой экономики, <…> будет углублять реформы, неуклонно расширять открытость высокого уровня, постоянно создавать новые благоприятные возможности для АТР и всего мира за счет своих новых достижений в области национальной модернизации", - сказал китайский лидер, выступая на 32-й неформальной встрече руководителей стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.