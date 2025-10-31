WP: у США есть данные о нарушениях израильскими военными прав человека в Газе

Военные армии Израиля совершили сотни возможных нарушений прав человека, сообщает издание

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Американское правительство располагает данными о сотнях возможных нарушений прав человека израильскими военными в секторе Газа. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на засекреченный доклад аппарата генерального инспектора Госдепартамента США.

По ее данным, в докладе содержатся сведения, указывающие на то, что израильские военные совершили сотни возможных нарушений прав человека, на расследование которых "уйдут годы". Газета подчеркивает, что это первый доклад, в котором США "признают масштаб операций Израиля в Газе", что подпадает под действие закона Лихи. Согласно этому закону, США не должны оказывать военную помощь иностранным военным подразделениям, которые, по достоверной информации, совершили грубые нарушения прав человека.

Как информирует WP, доклад был подготовлен за несколько дней до вступления 10 октября в силу режима прекращения огня в Газе.

9 октября Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. ХАМАС 13 октября освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников и передал останки 4 погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передал еврейскому государству тела еще 11 израильтян.