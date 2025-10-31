Эксперт Путконен: нейтралитет КНР поможет в поиске решений конфликта на Украине

Китай понимает основные причины начала этих событий и никогда не обвинял Россию, пояснил геополитический аналитик

ЛУГАНСК, 31 октября. /ТАСС/. Китай поддерживает нейтралитет по украинскому конфликту, это способствует поиску решений для его урегулирования. Такое мнение высказал ТАСС финский журналист, геополитический аналитик, главный редактор международного информационного агентства MV-Lehti Янус Путконен.

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа состоялись накануне в южнокорейском Пусане. Трамп по итогам переговоров выразил уверенность в том, что Китай посодействует урегулированию конфликта на Украине.

"Китай прекрасно понимает основные причины конфликта в Украине. Китай никогда не обвинял Россию в нападении на Украину, поскольку Россия этого никогда не делала. Нейтральная позиция Китая по украинскому конфликту - это большая сила в поиске долгосрочных решений урегулирования конфликта. <…> Когда мы говорим о решении конфликта в Украине и восстановлении украинских регионов, такие партнеры, как Китай, являются ключевыми для послевоенной среды", - сказал он.

По словам Путконена, Китай понимает, что конфликт на Украине препятствует "исправному функционированию мировых систем торговли и логистики", что не в его интересах.