Эксперт Путконен: Путин хочет показать правду о Купянске и Красноармейске

По этой причине президент России решил допустить журналистов к блокированным солдатам ВСУ, отметил геополитический аналитик

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 31 октября. /ТАСС/. Решение президента России Владимира Путина допустить журналистов к блокированным в Купянске Харьковской области и Красноармейске (украинское название - Покровск) Донецкой Народной Республики солдатам Вооруженных сил Украины говорит о том, что Путин заинтересован показать всему миру правду и реальную ситуацию на местах. Такое мнение ТАСС выразил финский журналист, геополитический аналитик, главный редактор международного информационного агентства MV-Lehti Янус Путконен.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС РФ не против допустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зоны окружения противника в Купянске и Красноармейске и готовы прекратить бои в месте присутствия группы журналистов, чтобы они могли зайти в населенные пункты, ознакомиться с обстановкой, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти. В четверг в Минобороны РФ заявили, что Путин приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

"Путин предложил то, чего еще не предлагал ранее. Внимание мира сейчас, безусловно, приковано к окруженным городам. <…> Путин уже показал, что Россия не пытается скрывать информацию. Это в интересах России - показать миру реальную ситуацию на местах событий в Украине. Западные журналисты должны посмотреть в зеркало и ответить себе: какова реальная угроза, кто именно создает эту угрозу, кто пытается исказить реалии с мест событий. Будем надеяться, что журналисты там все еще есть. Но после более чем десяти лет войны, включая информационную войну Запада, я буду удивлен, если они там будут", - сказал он.

Путконен считает, что предложение Путина осветить ситуацию с окруженными солдатами ВСУ в Купянске и Красноармейске - "шанс, который выпадает раз в жизни" - и назвал эту работу "очень важной".

Аналитик также не исключил, что журналисты, отправившиеся на упомянутые территории, могут стать мишенью для провокаций Киева.