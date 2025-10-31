Welt: Каллас проиграла фон дер Ляйен в борьбе за власть в ЕС

Причиной ссоры между политиками стало предложение главы Европейской службы внешних действий Каллас назначить экс-руководителя аппарата председателя ЕК Мартина Зельмайра на должность замглавы ЕСВД, сообщает издание

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен © REUTERS/ Yves Herman

​​​​​БЕРЛИН, 31 октября. /ТАСС/. Кадровое решение главы Европейской службы внешних действий (ЕСВД) Каи Каллас привело к конфликту с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в котором последняя одержала победу в борьбе за власть в аппарате Евросоюза. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники.

По информации газеты, причиной ссоры между политиками послужило предложение Каллас о назначении экс-руководителя аппарата председателя ЕК Мартина Зельмайра на должность замглавы ЕСВД. Фон дер Ляйен сочла идею Каллас провокацией, поскольку Зельмайер является ярым оппонентом главы Еврокомиссии.

Источники Die Welt утверждают, что ни одна страна ЕС не поддержала Каллас в этом конфликте. Под руководством фон дер Ляйен Коллегией комиссаров ЕС была создана должность Уполномоченного по свободе вероисповедания и убеждений, которая была сразу предложена Зельмайру, чтобы вывести его из под влияния главы евродипломатии.

Поражение Каллас в конфликте подчеркнуло тяжелое положение ЕСВД, которая страдает от нехватки финансирования, и укрепило положение фон дер Ляйен в блоке, отмечает газета.