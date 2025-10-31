Fox: смягчение позиции Трампа по Украине вызвало смятение в Европе

Президент США отошел от своей прежней линии, сообщил источник телеканала

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © Andrew Harnik/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп смягчил свою политику по конфликту на Украине, что смутило союзников Вашингтона в Европе. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Изменения в риторике Трампа наблюдаются последние несколько недель, указывает канал. Изначально заявив о поддержке Киева и стремлении к прекращению огня, президент США отошел от прежней линии. Отмечается, что это произошло "порядка двух недель назад", во время визита Владимира Зеленского в США. Трамп не передал Украине ракеты Tomahawk. Последним шагом, смутившим Европу, стало решение о сокращении американского воинского контингента в Румынии. "Россия [в свете действий США] усилит свое влияние в регионе", - заявил телеканалу источник в Евросоюзе.

Еще одним индикатором смягчения стал тот факт, что во время встречи Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином в Пусане не обсуждался вопрос поставок российской нефти.