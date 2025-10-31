Akhbar al-Asr: число жертв атаки в Эль-Фашере может превышать 2 тыс. человек

Город находится в осаде уже более года

Редакция сайта ТАСС

НАЙРОБИ, 31 октября. /ТАСС/. Число погибших мирных жителей во время атаки движения "Силы быстрого реагировния" (СБР) в городе Эль-Фашер в Судане 26-27 октября может быть больше, чем подсчитанные движением "Совместные силы по защите Дарфура" 2 тыс. человек. Об этом сообщило издание Akhbar al-Asr со ссылкой на Союз суданских врачей.

Причинами неточности в ранее опубликованных подсчетах, как указывают медики, могут быть хаос и действия самих СБР, которые отбирают у граждан телефоны и препятствуют распространению в СМИ информации о ситуации в Эль-Фашере. Лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета пообещала предоставить "убедительные доказательства" массовых убийств в городе - спутниковые снимки и видеозаписи.

Эль-Фашер уже более года находится в осаде со стороны СБР. По данным ООН, не менее 260 тыс. человек, половина из которых дети, оказались там в ловушке и рискуют погибнуть от голода, болезней и практически ежедневных обстрелов и атак. Правозащитные и гуманитарные организации регулярно обвиняют СБР в совершении там геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временного руководящего органа), командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценкам экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек, около 12 млн были вынуждены покинуть свои дома, многие из них оказались на грани голода.