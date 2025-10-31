Politico: ЕК может принять меры против Польши, Венгрии, Словакии из-за Украины

По издание напомнило, что Варшава, Будапешт и Братислава заявили о сохранении мер защиты своих рынков

БРЮССЕЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) не исключает возможности введения правовых мер против Польши, Венгрии и Словакии, которые сохраняют односторонние запреты на ввоз зерна и другой сельхозпродукции с Украины. Об этом сообщило издание Politico.

"Все варианты рассматриваются", - заявил, отвечая на соответствующий вопрос, представитель ЕК Олаф Джилл, передает издание.

29 октября Еврокомиссия объявила о введении в действие нового Дополненного соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Украиной, которое включит квоты на поставки проблемных украинских аграрных товаров, в частности, зерна в страны ЕС.

Как напоминает Politico, Варшава, Будапешт и Братислава заявили о сохранении мер защиты своих рынков. "Мы не видим оснований для сохранения этих национальных мер", - процитировало издание Джилла.