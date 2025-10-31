Kyiv Post: США отзовут часть войск из Болгарии, Венгрии и Словакии

По информации издания, "умеренное" сокращение ожидается в середине декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. США планируют сократить число своих военнослужащих, размещенных в Болгарии, Венгрии и Словакии, в середине декабря 2025 года. Об этом сообщает украинское издание Kyiv Post со ссылкой на источники в странах НАТО.

По словам собеседников издания, сокращение будет "умеренным". В 2026 году снижение численности американских военных в Восточной Европе может продолжиться. Как утверждают собеседники Kyiv Post, в Вашингтоне полагают, что европейские армии в состоянии сами защищать себя, особенно после увеличения военных расходов в рамках обязательств НАТО.

Издание не уточняет, сколько именно военных США будет выведено из стран Восточной Европы, а сколько останется в регионе.

Ранее Министерство национальной обороны Румынии сообщило о сокращении американского контингента на территории страны с 1,7 тыс. до примерно 1 тыс. военнослужащих. Министр обороны Румынии Йонуц Моштяну пояснил, что США сокращают численность своих войск в Европе, так как намерены сосредоточить больше внимания на Индо-Тихоокеанском регионе.