Мэр Нагасаки: Трамп недостоин Нобелевской премии при возобновлении ядерных испытаний

Сиро Судзуки отметил, что для принятия решения о присуждении премии президенту США нужно проанализировать, что он делает

ТОКИО, 31 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп будет недостоин Нобелевской премии мира, если возобновит проведение ядерных испытаний. Об этом заявил Сиро Судзуки, мэр города Нагасаки, который в августе 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке.

"Трамп хочет, чтобы ему присудили Нобелевскую премию мира. Думаю, нужно принимать решение об этом, проанализировав то, что он делает. Однако как житель города, подвергшегося атомной бомбардировке, я считаю, что если испытания ядерного оружия немедленно начнутся, то [он] не был бы достоин Нобелевской премии мира", - сказал он на пресс-конференции.

Ранее один из руководителей японской ассоциации "Нихон хиданкё", которая объединяет людей, переживших американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, Сатоси Танака признался, что "потерял дар речи" после слов президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия.

Ранее Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. Глава администрации США не пояснил, о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.

Япония - единственная страна в истории человечества, пострадавшая от боевого применения ядерного оружия. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны - их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия "военной необходимостью". Экс-президент США Джо Байден, участвовавший в саммите Группы семи в Хиросиме в мае 2023 года, как и Барак Обама, ставший в 2016 году первым действующим американским президентом, посетившим мемориал, посвященный памяти жертв атомной бомбардировки, извинений за атомные удары не приносили. Действующий президент США Дональд Трамп мемориалы в Хиросиме и Нагасаки не посещал, хотя власти японских городов приглашали его как в ходе первого президентского срока (2018-2021 гг.), так и в ходе текущего второго срока.