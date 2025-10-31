КНР ожидает развития взаимодействия с РФ по итогам предстоящего визита Мишустина

Премьер-министр России посетит Китай 3-4 ноября

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

ПЕКИН, 31 октября. /ТАСС/. Власти Китая ожидают развития взаимодействия с РФ по итогам визита премьер-министра России Михаила Мишустина в КНР 3-4 ноября. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Китай с нетерпением ожидает предстоящего визита [премьер-министра России] для дальнейшего укрепления взаимного доверия, достижения консенсуса и развития двухстороннего взаимодействия и придания мощного импульса развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху", - отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.