КНР ожидает развития взаимодействия с РФ по итогам предстоящего визита Мишустина
Редакция сайта ТАСС
07:19
обновлено 07:35
ПЕКИН, 31 октября. /ТАСС/. Власти Китая ожидают развития взаимодействия с РФ по итогам визита премьер-министра России Михаила Мишустина в КНР 3-4 ноября. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"Китай с нетерпением ожидает предстоящего визита [премьер-министра России] для дальнейшего укрепления взаимного доверия, достижения консенсуса и развития двухстороннего взаимодействия и придания мощного импульса развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху", - отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.