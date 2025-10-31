Орбан надеется, что встреча с Трампом приблизит саммит с РФ в Будапеште

Одной из важных тем переговоров в Вашингтоне станет урегулирование конфликта на Украине, отметил венгерский премьер

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Andreea Alexandru

БУДАПЕШТ, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан надеется, что его встреча в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом сможет приблизить российско-американский саммит в Будапеште. Глава правительства проведет переговоры с американским лидером в Белом доме 7 ноября.

Отвечая в программе радиостанции Kossuth на вопрос, станет ли после этого мирный саммит в столице Венгрии чуть ближе, Орбан сказал: "Думаю, что мы можем [к нему] приблизиться". Он отметил, что "одной из важных тем переговоров [в Вашингтоне] станет мир" на Украине.

Другой важной темой, по его словам, будет развитие экономического сотрудничества между Венгрией и США. К встрече Орбана и Трампа готовится пакет договоренностей в области экономики и финансов.

16 октября президент США Дональд Трамп после разговора по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Позже проведение саммита было отложено на неопределенный срок, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон заявили, что встреча, скорее, отложена, чем отменена и состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.