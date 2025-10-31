Медведчук: Украина стремится к вечному конфликту с Россией

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Украина под руководством Владимира Зеленского при поддержке Европы считает своей целью бесконечное ведение боевых действий против России. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим. ру".

"По сути, Украина Зеленского сейчас сражается за право ведения вечной войны с Россией. И "коалиция желающих войны" всячески это якобы право поддерживает, более того, утверждает, что это и есть смысл существования такого государства, как Украина", - написал политик.

В такой ситуации единственно возможная позиция России, продолжил политик, заключается в том, чтобы Украина стала демилитаризированной территорией, "а если она никак без войны с Россией не может, то такого государства существовать не должно". "Ведь то, что есть, - уже не украинское государство, а анти-Россия", - заключил он.