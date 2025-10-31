Лукашенко: Белоруссия не будет ввязываться в войну в отсутствие агрессии извне

Лидер республики отметил, что это главная задача президента и власти

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал, что республику не удастся втянуть в войну, если не произойдет внешней агрессии против страны.

"Сейчас время такое непонятное, неизвестное, что надо выстоять. Нам надо выдержать это время. Выдержим - будут жить наши дети. Не выдержим - окунемся в этот омут. 50 с лишним конфликтов и войн в мире. Не хотелось бы, чтобы мы участвовали в 51-м. Но то, что мы не хотим воевать, что мы не будем ввязываться в эту войну, если нас не трогают, это я вам обещаю. Это как раз главная задача президента и власти", - приводит слова главы государства агентство БелТА.